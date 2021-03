NRW holt Schüler vor Osterferien zurück in die Klassen

Münsterland -

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann rechnet bis April mit gut zwei Millionen Erstimpfungen in NRW. Derweil sind die Inzidenzen im Münsterland weiter gestiegen - mit Ausnahme vom Kreis Warendorf. Das Land kündigt unterdessen an alle Schüler noch vor den Osterferien in die Klassen zurückzuholen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.