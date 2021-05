NRW kehrt ab 31. Mai landesweit zum Präsenzunterricht zurück

Münsterland -

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität: Nach viel Unruhe für Schüler und Lehrer in NRW soll nun schnell wieder landesweit ganz auf Präsenzunterricht umgestellt werden. Indes gibt es grünes Licht für weitere Lockerungen in Münster und auch im Münsterland entspannt sich die Lage zusehends. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.