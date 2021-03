NRW startet am 8. März mit Impfung für Personal von Kitas und Schulen

Münsterland -

NRW startet am 8. März mit Impfungen für das Personal in Kitas und Schulen. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag in Düsseldorf an. Nach zweieinhalb Monaten Lockdown dürfen Friseure ab heute wieder öffnen. Im Münsterland gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.