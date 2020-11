NRW übertritt höchste Warnstufe

Münsterland -

Seit dem heutigen Montag befindet sich auch NRW in einem Teil-Lockdown - und das für mindestens vier Wochen. Die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfahlen haben inzwischen die höchste Corona-Warnstufe weit übersprungen. In ihnen sind in den vergangenen sieben Tagen mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner gekommen. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.