NRW: umfassende Lockerungen in Altenheimen - die nächsten Impfschritte

Münsterland -

In NRW wird es Lockerungen in Altenheimen geben. Heute verkündet wurden die nächsten Impfungschritte - für Menschen über 70, schwere Pflegefälle sowie die Belieferung von Hausarztpraxen mit Impfstoff. Der Kreis Coesfeld geht derweil einen weiteren Öffnungsschritt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.