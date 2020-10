Münsterland -

Auf ihrer Sondersitzung am Sonntag beschloss die NRW-Regierung verschiedene Maßnahmen zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Corona-Hotspots im Land sowie zu Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants, öffentliche Veranstaltungen und private Feiern. Alle Entwicklungen in der Region finden Sie hier.