NRW will bei privaten Feiern nur noch 50 Gäste zulassen

Münsterland -

In NRW haben bei den Infektionszahlen neun Regionen den Warnwert überschritten. Kurzfristig wurde eine Sondersitzung des Kabinetts einberufen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Sonntag an, dass nun die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern landesweit auf 50 Menschen begrenzt werden soll. Alle Entwicklungen in der Region finden Sie hier.