Nächste Impfstofflieferung an NRW am 8. Januar

Münsterland -

NRW erhält in der ersten Januarwoche 2021 eine weitere Lieferung des Corona-Impfstoffs. Derweil hat die Zahl der Todesfälle in Deutschland einen Rekordwert erreicht. Ein starker Anstieg der Todesfälle ist auch im Münsterland sichtbar. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.