Nicht alle NRW-Kitas bekommen Lolli-Tests

Münsterland -

NRW-Familienminister Joachim Stamp hat klargestellt, dass es nicht für alle Kitas in NRW Lolli-Test geben wird. Geöffnete Cafés und Restaurants wird es im Münsterland erst einmal nicht geben - der Kreis Coesfeld klammert die Außengastronomie bei seinen Modellprojekten vorerst aus. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.