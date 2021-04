Niederlande: Außengastronomie und Geschäfte öffnen - Sorge in NRW

Münsterland -

Während in den Niederlanden Außengastronomie und Geschäfte wieder öffnen, berichtet Armin Laschet von einem "traurigen Rekord an Intensivpatienten mit Beatmung". Derweil wurden am Mittwoch im Münsterland binnen eines Tages mehr als 400 Neuinfektionen gemeldet – und noch mehr Genesungen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.