Münsterland -

Ein Grundschüler aus Warendorf ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, nun muss seine Klasse in Quarantäne. Nach dem Infektionsausbruch bei „Allfrisch“ in Emsdetten wurden rund 500 Personen aus dem Umfeld des Betriebes getestet. Zum Monatsende läuft die Nothilfe für Studenten aus. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.