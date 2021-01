Münsterland -

Münster ist die einzige Stadt in ganz NRW, in der die Inzidenz unter 50 liegt. Trotzdem warnt Oberbürgermeister Lewe vor zu schnellen Lockerungen. Derweil sank der Sieben-Tage-Wert vor allem in den Kreisen Warendorf und Steinfurt stark. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.