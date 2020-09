Münsterland -

Während andernorts Oktoberfeste längst abgesagt wurden, soll in Warendorf gefeiert werden - allerdings anders als sonst. Und auch in Sachen Weihnachtsmärkte will man in der Emsstadt - anders als in anderen Münsterland-Orten - die Hoffnung noch nicht verlieren. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.