Münsterland -

Im Münsterland sind am Montag 551 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind so viele wie seit Mai nicht mehr. Die Ordnungsbehörden haben unterdessen viel Arbeit mit der Anmeldung von privaten Feiern. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.