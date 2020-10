Polizei löst in Beckum Hochzeit mit 215 Gästen auf

Münsterland -

Im Münsterland waren am Montag so viele Menschen infiziert wie seit Mai nicht mehr. Hoffnung gibt am Dienstag der Kreis Steinfurt: die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist erneut gesunken. Dafür steigt die Zahl der akuten Fälle im Kreis Borken weiter an. In Beckum gab es massive Verstöße gegen die neue Corona-Schutzverordnung. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.