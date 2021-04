Polizei verstärkt im Kreis Borken Präsenz am ersten Maiwochenende

Münsterland -

Der Kreis Borken kündigt wegen der Infektionslage verstärkte Kontrollen für das erste Maiwochenende an. Im Münsterland sind die Inzidenzwerte zu Donnerstag gesunken: Der Kreis Coesfeld und die Stadt Münster liegen unter der kritischen Marke von 100. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.