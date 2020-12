Sechs weitere Todesfälle in den Kreisen Borken und Steinfurt

Münsterland -

In den Kreisen Borken und Steinfurt sind insgesamt sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Die Inzidenzwerte (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) halten sich derweil im Münsterland weiter auf hohem Niveau. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.