Seit Pandemie-Beginn 1000 Corona-Tote im Münsterland

Münsterland -

Seit März 2020 sind im Münsterland 1000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die traurige Marke wurde am Montag mit dem Tod eines Mannes im Kreis Steinfurt erreicht. In den Kreisen Steinfurt und Warendorf kehren unterdessen heute alle Schulen zum Wechselunterricht zurück. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.