Sieben Millionen Erst-Impfungen in NRW

Münsterland -

39,1 Prozent der Bevölkerung haben in Nordrhein-Westfalen mindestens eine Impfung erhalten. Im Vergleich der Bundesländer liegt NRW damit auf Platz Zwei. Außerdem: Im Münsterland wird am Montag die vorletzte Notbremsen-Regelung aufgehoben. Und die nächsten Lockerungen sind schon abzusehen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.