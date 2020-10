Starker Anstieg der Fallzahlen im Kreis Warendorf

Münsterland -

Heute berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Oberbürgermeistern deutscher Großstädte die kritische Lage zum Infektionsanstieg - auch einige NRW-Metropolen nehmen an den Gesprächen teil. Der Kreis Warendorf meldet am Freitag unterdessen 32 Neuinfektionen und nur eine Gesundmeldung. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.