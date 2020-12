Münsterland -

266 Neuinfektionen haben die Münsterland-Kreise am Sonntag gemeldet. In den Kreisen Steinfurt und Warendorf gab es außerdem weitere Todesfälle. Unterdessen wurde bekannt, dass Sternsinger auch in diesem Jahr von Haus zu Haus ziehen dürfen. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.