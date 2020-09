Münsterland -

Das Oberverwaltungsgericht Münster kippt einen verkaufsoffenen Sonntag nach dem anderen, das NRW-Wirtschaftsministerium hält dennoch an seinen Plänen fest, den corona-gebeutelten Handel zu stärken. Und in Warendorf wurde deutlich, was das mit sich bringen kann. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.