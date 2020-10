Strenge Regeln in NRW-Großstädten

Münsterland -

In NRW immer haben bei den Infektionszahlen neun Regionen den Warnwert überschritten. Daraufhin wurde kurzfristig eine Sondersitzung des Kabinetts einberufen. Der deutliche Anstieg der Corona-Fälle hat Folgen: Vor allem in Großstädten gibt es neue Einschränkungen für das öffentliche Leben. Alle Entwicklungen in der Region finden Sie hier.