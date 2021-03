Terminvergabe für Astrazeneca am FMO gestoppt

Münsterland -

Aufgrund der unklaren Zuteilung musste der Kreis Steinfurt die weitere Termin-Vergabe für den Astrazeneca-Impfstoff am FMO vorläufig stoppen. Unterdessen steigen die Fallzahlen im Münsterland weiter an. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.