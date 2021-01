Tests im Kreis Borken sollen auf Mutationen untersucht werden

Münsterland -

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will wissen, wie es um die Ausbreitung von Virus-Mutationen in grenznahen Kreisen steht und hat entsprechende Tests angeordnet. Im Münsterland hat es am Mittwoch zwölf weitere Corona-Todesfälle gegeben. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.