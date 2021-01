Todesfälle in den Kreisen Borken und Steinfurt – Inzidenzwert in Münster steigt

Münsterland -

Die Kreise Borken und Steinfurt haben am Samstag jeweils einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion vermeldet. In Münster stieg derweil der Inzidenzwert von 39,3 auf 46,6 an. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.