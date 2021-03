Trotz Anstieg: Münster hat den niedrigsten Inzidenzwert in NRW

Münsterland -

Während in den Kreisen Borken und Coesfeld die Inzidenzwerte leicht gesunken sind, sind in den Kreisen Steinfurt und Warendorf sowie in der Stadt Münster Anstiege zu registrieren. Trotzdem verzeichnet Münster den niedrigsten Wert in NRW. Im Kreis Warendorf hat es am Sonntag einen weiteren Todesfall gegeben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.