Ü70-Impfungen ab Ende April

Münsterland -

Lag der Inzidenzwert im Kreis Steinfurt am Vortag noch nur knapp unter der 50er Marke, verzeichnet der Kreis nun ein positives Minus. Unterdessen wird der Impfstart für die nächstfolgende Altersgruppe der Über-70-Jährigen nach Einschätzung von Gesundheitsministers Laumann (CDU) Ende April/Anfang Mai in NRW erfolgen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.