Münsterland -

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen stieg am Freitag im Münsterland auf über 10.000 Fälle. Derweil wurden in NRW Martinsumzüge verboten und die Schließung von Museen und Galerien im November angeordnet. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.