Veranstaltungen in Pflegeheimen sollen wieder erlaubt werden

Münsterland -

In NRW wird es Lockerungen in Altenheimen und Schnelltests für Schüler geben. Verkündet wurden heute zudem die nächsten Impfschritte - für Menschen über 70, schwere Pflegefälle sowie die Belieferung von Hausarztpraxen mit Impfstoff. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.