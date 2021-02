Weitere Infizierte mit britischer Corona-Mutante

Münsterland -

Es gibt elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion im Münsterland - darunter befindet sich auch ein Kind aus Gronau, das in einem Hospiz gestorben ist. In Ahlen sind am Mittwoch mehrere Fälle der britischen Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden und auch in Lengerich breitet sich die britische Variante weiter aus. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.