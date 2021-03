Münsterland -

Bislang galt eine Inzidenz von 50 als Kriterium, um weitere Schulöffnungen in NRW zu ermöglichen. Davon rückt Schulministerin Yvonne Gebauer nun ab. Unterdessen breitet sich die britische Corona-Variante weiter in Münster aus. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.