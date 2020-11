Münsterland -

Seit dem heutigen Montag befindet sich auch NRW in einem Teil-Lockdown - und das für mindestens vier Wochen. Unterdessen steigen die Fallzahlen im Münsterland weiter an. In Münster gibt es zudem einen weiteren Todesfall. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.