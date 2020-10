Zahl der akuten Corona-Fälle im Münsterland leicht gesunken

Münsterland -

Sowohl die Münsterlandkreise als auch die Stadt Münster haben am Dienstag weitere Neuinfektionen gemeldet. Bis auf den Kreis Borken blieben diese allerdings einstellig. Die Zahl der akuten Corona-Fälle ist im Vergleich zum Vortag insgesamt gesunken - lediglich in den Kreisen Coesfeld und Borken gibt es ein Plus. Münsterlandweit kommen auf 32 Neuinfektionen 49 Gesundmeldungen - davon entfallen 25 auf die Stadt Münster. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.