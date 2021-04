Münsterland -

Im Kreis Steinfurt sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Zudem stieg der Inzidenzwert des Kreises sprunghaft an – während es ansonsten im Münsterland wenig Veränderungen bei den Zahlen gab. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.