Münsterland -

Morgen sollen in NRW rund 2,5 Millionen Schüler an landesweit 5500 Schulen in den Regelbetrieb zurückkehren. Schulministerin Yvonne Gebauer informiert über den Schulstart unter den besonderen Corona-Bedingungen. Aktuell gibt es 220 Infizierte im Münsterland. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.