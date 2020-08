Münsterland -

Der Trend der vergangenen Tage setzt sich fort: Die Zahl der akut Infizierten im Münsterland sinkt. Dennoch gibt es weitere Neuinfektionen. So wurde auch eine Lehrkraft an einer Schule in Telgte positiv auf das Virus getestet. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.