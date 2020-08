Münsterland -

Die Tendenz der letzten Tage setzt sich auch am Dienstag fort: Die Zahl der Infizierten steigt im Münsterland weiter an. So fiel mitunter bei mehreren Reiserückkehrern aus dem Kreis Borken der Corona-Test positiv aus. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.