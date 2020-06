Jetzt live: Wie geht es nach den Sommerferien in NRW weiter?

Münsterland -

Was plant das Land NRW für das kommende Schuljahr? Diese Frage will Ministerin Yvonne Gebauer am Dienstagmittag beantworten. Für den Kreis Kreis Gütersloh und Teile des Kreises Warendorf wird unterdessen ein einwöchiger Lockdown verhängt. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.