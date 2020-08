Kommunen: Kaum Quarantäne-Brecher in NRW

Münsterland -

Befragte Kommunen in NRW bescheinigen ihren Bürgern viel Disziplin, wenn sie wegen Corona ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Und dennoch steigt die Zahl der Infizierten weiter an. Sieben Neuinfizierte meldet der Kreis Warendorf am Sonntag. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.