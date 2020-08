Landesweite Kontrollaktion zur Maskenpflicht am Montag im Bahnverkehr

Münsterland -

Angekündigt wurde für Montag (24.8.) eine Großaktion von Ordnungsämtern, Bundespolizei, Bahn und Verkehrsunternehmen zur Kontrolle der Maskenpflicht im regionalen Bahnverkehr und in S-Bahnen in NRW. Der Landtag befasst sich heute mit der aktuellen Lage in den Kitas. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.