Münsterland -

In der Debatte um eine Wiederzulassung von Zuschauern in Fußball-Stadien will Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dem Gesundheitsschutz absoluten Vorrang einräumen. Unterdessen sind an NRW-Flughäfen kostenlose Corona-Tests gestartet. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.