Mehrheit der Bundesbürger befürwortet NRW-Masken-Bußgeld

+++ Hinweis: Wegen einer hitzebedingten Störung im Rechenzentrum hat die Stadt Münster am Dienstag keine aktuellen Zahlen geliefert. +++

Im Münsterland sind nach Angaben der Kreise und der Stadt Münster (Stand: Dienstag, 11. August, 18.00 Uhr) aktuell 226 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Vortag: 218). Die Zahl der Neuinfektionen liegt am Dienstag bei 17 Personen.

Von den insgesamt 5314 (5297) mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Patienten gelten demnach 4911 (4902) als gesundet. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 177 (177).

Die aktuell (Dienstag, 11. August, 18.00 Uhr) von Stadt Münster und den Münsterland-Kreisen gemeldeten Zahlen (in Klammern: Vortag):

Münster*: Infizierte gesamt 837, davon gesundet 758, verstorben 13, aktuell erkrankt 66

Kreis Borken: Neuinfizierte 5, Infizierte gesamt 1188 (1183), davon gesundet 1116 (1116), verstorben 38 (38), aktuell erkrankt 34 (29)

Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 1, Infizierte gesamt 897 (896), davon gesundet 866 (865), verstorben 21 (21), aktuell erkrankt 10 (10)

Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 6, Infizierte gesamt 1485 (1479), davon gesundet 1324 (1319), verstorben 85 (85), aktuell erkrankt 76 (75)

Kreis Warendorf: Neuinfizierte 5, Infizierte gesamt 907 (902), davon gesundet 847 (844), verstorben 20 (20), aktuell erkrankt 40 (38)

*Zahlen in Münster vom Montag, die Stadt hat am Dienstag keine Zahlen bekanntgegeben.

