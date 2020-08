Münsterland -

Die Zahl der Infizierten steigt und die Landesregierung zieht die Zügel an: In Nordrhein-Westfalen soll bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen künftig sofort ein Bußgeld von 150 Euro abkassiert werden. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.