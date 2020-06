Münsterland -

Gute Nachricht für Tausende Schüler in NRW: Ab sofort sind Abschluss- inklusive Abi-Partys ohne Eltern wieder erlaubt. Unterdessen hat die Bundeswehr ihren Einsatz am Werk des Schlachtereibetriebs Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ausgeweitet. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.