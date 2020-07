Münsterland -

Die Fleischfabrik der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) bleibt vorerst bis zum 17. Juli geschlossen. Das teilte die Stadt am Freitagmittag mit. In der Nacht war die bisherige Schließungsverfügung ausgelaufen. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.