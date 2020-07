Münsterland -

Bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück schauen die Behörden nun genau hin - bei der Schlachtung gab es deshalb am Freitag eine neue Pause. Unterdessen sinkt die Zahl der Infizierten im Münsterland weiter - jedoch deutlich langsamer, als noch in der letzten Woche. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.