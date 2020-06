Schüler und Lehrerinnen in Nordwalde in Quarantäne

Münsterland -

Die Menschen in NRW können sich über weitere Lockerungen freuen. Derweil müssen aber in Nordwalde zwölf Schüler und zwei Lehrerinnen in Quarantäne, da sich zwei Kinder mit dem Corona-Virus infiziert haben. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.