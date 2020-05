Erneuter Erfolg für die Polizei in Münster. Am Montagmittag um 13.20 Uhr haben Polizeibeamte im Bahnhofsumfeld erneut zwei Drogendealer festgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, sitzen ein 19- und ein 21-Jähriger nun in Untersuchungshaft.

Die Beamten beobachteten das Duo dabei, wie sie im Engelenschanzenpark Drogen verkauften. Die Polizisten nahmen die Straftäter an der Ludgeristraße fest. Sie hatten über 30 Einzelportionen Drogen und Bargeld unter der Kleidung versteckt.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ am Dienstag Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels gegen die Dealer.