Die gemeinsame Arbeitsmarktkonferenz 2020 der Städte Münster und Enschede wird aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Der für den 16. September im Flughafen Münster/Osnabrück geplante Austausch für deutsche und niederländische Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Fachkräfte und Studierende soll nun voraussichtlich im Frühjahr 2021 stattfinden.

Die Konferenz steht laut einer Mitteilung der Stadt Münster unter dem Motto "Let’s open our work". Zu diesem Gedanken bekennen sich die Städte Münster und Enschede auch weiterhin grundsätzlich und möchten das Thema nach Reisebeschränkungen und Kontaktverboten vorantreiben. Ein einheitlicher Wirtschafts- und Lebensraum mit einem möglichst grenzenlosen Arbeitsmarkt gehört dazu.

Verwaltungen kooperieren bereits

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und Enschedes Bürgermeister Onno van Veldhuizen unterzeichneten 2017 einen "Letter of intent", in dem die Zusammenarbeit der Städte Münster und Enschede auf dem Arbeitsmarkt sowie in weiteren Bereichen wie Verwaltung, Sicherheit, Mobilität und Bildung festgehalten ist.

Bereits jetzt kooperieren Akteure aus den Verwaltungen beider Städte sowie die Universitäten und Fachhochschulen miteinander. Auch die beiden Stadtoberhäupter tauschten bereits ihre Schreibtische. Mit der Arbeitsmarktkonferenz soll der Austausch auch in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt ausgebaut werden.